Habib Karaouli : avant les réformes, appliquons les lois !

Dans le cadre de la couverture spéciale de l’Economic Policy Dialogue, l’expert économique et PDG de Cap Bank, Habib Karaouli a été l’invité de Wassim Ben Larbi, ce jeudi 30 janvier 2020, sur nos ondes, assurant qu’avant de parler des réformes, il faut commencer par mettre en application les lois et les législations en vigueur.

Dans un premier temps, Habib Karaouli a mis en exergue le format et la démarche concise et efficace de l’Economic Policy Dialogue. « Ce format est intéressant. Il permet d’aller droit au but puisque le diagnostic est déjà établi. Il faut passer à l’action ».

D’autre part, il a indiqué que la question du développement du capital humain est très importante, notamment, en rapport avec ses fondements de base à savoir la santé et l’enseignement et son lien étroit avec la croissance inclusive. « Quand on parle du développement, surtout du développement durable, on ne peut passer outre le respect l’être humain et la nature. On ne peut aspirer à un développement durable sans développement du capital humain. Il faut partir sur le principe de l’équité des chances, indépendamment, des classes sociales et de l’appartenance régionale ».

M. Karaouli a considéré, également, que la Tunisie n’a pas réellement besoin de réformes autant qu’elle n’a besoin d’une application des lois. « Nous avons tout un arsenal juridique qui n’est pas totalement exploité à tous les niveaux. C’est une question de volonté politique et de prise de décision dans plusieurs domaines ».