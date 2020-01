Formation du nouveau gouvernement: Elyes Fakhfakh entame, demain, les consultations

Le chargé de former le nouveau gouvernement, Elyes Fakhfakh, entamera, demain jeudi, les consultations avec les différents partis politiques et organisations nationales, afin de former le prochain gouvernement, a appris Express fm auprès de l’équipe de communication de Fakhfakh.

Elyes Fakhfakh tiendra sa première conférence de presse après-demain, vendredi, à partir de 11 heures, afin d’annoncer le planning des consultations.