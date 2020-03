Fayçal Derbal : les députés font preuve d’irresponsabilité en ratant la ratification de la ZLECA

Invité de Wassim Ben Larbi à l’émission d’Expresso de ce matin du lundi 9 mars 2020, Fayçal Derbal a fait un retour, sur les ondes d’Express Fm, à propos du rejet de la convention d’adhésion de la Tunisie à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

L’invité a mis en cause, d’entrée, l’attitude des députés des blocs parlementaires de soutien au gouvernement, qui se sont illustrés par leur absence de à la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen du projet de loi organique, ce qui est de nature, selon ses propres dires, à priver le pays d’une entrée salutaire au marché africain, pourtant fort de plus d’un milliard d’habitants.

« Il est incompréhensible que des élus, sensés accompagner la politique et les projets du gouvernement en vue pallier aux défaillances et surmonter les difficultés auxquelles il fait face, s’absentent d’une séance de cette importance prouvant leur manque de maturité et de tous sens de responsabilité. « En témoigne, ajoute-t-il, qu’à titre d’exemple, sur les 14 élus du parti de Tahya Tounès, seuls quatre étaient présents, ce qui démontre le degré de légèreté observé par les député devant défendre les programmes du gouvernement et tout ce qui est de nature à remédier, un tant soit peu, aux difficultés socioéconomiques.

Bon à savoir que la ZLECA est une convention groupant 55 Etats de l’Union africaine. Or, même si le gouvernement tunisien l’a, déjà, signée, elle ne peut devenir effective qu’après sa ratification par l’ARP qui n’a pu le faire à cause de l’absence des députés en question.