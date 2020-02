Fathi Touzri : le choix d’Elyes Fakhfakh est une conviction !

Fathi Touzri, membre de l’équipe de négociation du chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfekh a été l’invité de Wassim Ben Larbi, ce jeudi 6 février 2020, à l’émission Expresso pour revenir sur les derniers développements concernant la formation du gouvernement, notamment, la position du mouvement Ennahdha exprimée clairement par Rached Ghannouchi.

Fathi Touzri a considéré que les résultats des dernières élections nécessitent une véritable lecture. « Le peuple Tunisien a adressé un message clair à la clair à la classe politique. Ils ont un seuil de revendications élevé. Nous devons trouver la bonne formule pour mettre en place un gouvernement solide qui répond à ces aspirations. Cela nécessite une coalition bien déterminée ayant une composition intelligible ».

Revenant sur les dernières déclarations de Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha, M. Touzri a assuré que l’équipe d’Elyes Fakhfakh assume ses responsabilités. « Les négociations se poursuivent, et nous sommes ouverts et prêts à interagir d’une manière positive. Nous prenons en considération le poids électoral des partis dans le cadre de la démocratie. Mais, nous avons expliqué nos choix et les motivations de notre approche ».

Fathi Touzri a considéré que la politique est un conflit par définition, pour des causes nobles. « Nous parlons de l’intérêt d’un Etat et de la stabilité d’un pays. Elyes Fakhfakh est en train de construire d’une perception d’un homme d’Etat. Il a fait un choix par conviction, ce n’est pas de l’entêtement. Il y a des différences certes, que nous devons résoudre avec le dialogue. Nous avons opté pour une démarche qui répond à un moment historique, et non la mise en place d’un gouvernement qui satisfait tout le monde ».