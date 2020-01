Faten Ouerghi : nous allons entamer directement le travail de terrain

Faten Ouerghi, PDG de Société Tunisienne de Marchés de Gros (SOTUMAG) et proposée au poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce chargée du commerce intérieur dans le gouvernement de Habib Jamli a été présente, ce jeudi 9 janvier 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso, pour revenir sur sa prochaine mission.

Mme Ouergui a indiqué que le marché de gros est le plus grand marché en Tunisie, soulignant qu’il accueille entre 25 000 et 30 000 visiteurs, et entre 6000 7000 et véhicules, outre son importance au niveau de l’approvisionnement puisqu’il approvisionne tout le Grand Tunis qui recense plus de 2 millions d’habitants.

Faten Ouerghi a indiqué que ce gouvernement sera un gouvernement de réalisation. « Nous allons commencer directement le travail de terrain. Nous avons deux principaux volets sur lesquels nous devons agir, notamment, la gestion des prix et de l’approvisionnement. Aujourd’hui, le défi à relever par le nouveau gouvernement est d’agir en tant qu’une véritable équipe soudée », assure-t-elle.

Elle a ajouté que le peuple Tunisien a beaucoup d’attente et qu’il est nécessaire d’être à la hauteur de ses aspirations, notamment, en cette étape délicate que traverse le pays, soulignant que la Tunisie a plus que jamais besoin de stabilité et d’un gouvernement opérationnel.