Fateh Krichene du Technopole-Sfax parle des vertus de l’industrie 4.0

Fateh Krichene, PDG du Technopole de Sfax, spécialisé dans tout ce qui est digital et numérique a commencé, lors de son passage au micro de Wassim Ben Larbi, ce matin du lundi 2 mars 2020 à l’émission d’Expresso sur nos ondes, par faire une présentation du Technopole qu’il dirige.

L’invité a précisé qu’il s’agit, en réalité d’un business parc où certains points ont réalisés, mais beaucoup reste à faire en vue de contribuer à un nouveau modèle économique. Et pour donner une idée sur l’état des lieux, M. Krichene a déploré la faible exploitation des potentialités du Technopole dans la mesure où sur les 200 millions de dinars d’investissements prévus, on n’en réalisé que 10 millions de dinars, soit 5% seulement !

Nous envisageons un développement particulier pour les services des assurances et des finances, a ajouté l’invité a indiqué que le Centre industrie 4.0 qui est entré, déjà en service afin d’apprendre aux entreprises à se digitaliser.

Réalisé avec la collaboration de l’Agence de coopération allemande (GIZ), ce Centre aide les entreprises à s’implanter de plain-pied dans l’ère de la digitalisation et de la numérisation. Et d’ajouter qu’il a l’opportunité de lancer un appel à tous les industriels pour qu’ils viennent nous voir afin de les sensibiliser à l’utilisation et le comment de l’usage ce « 4.0 » car « celui qui ne se digitalise pas serait condamné à disparaître. On va tout faire pour leur donner les informations et sensibiliser avec l’ambition de créer des start-ups et d’impliquer une moyenne de mille entreprises dans les deux ans à venir, l’objectif final étant de passer à cette nouvelle étape… ».

Et de conclure qu’il faut accompagner les entreprises pour mieux produire et gagner en compétitivité et en capacités d’exportation. Fateh Krichene a annoncé, en fin d’interview, un événement sur la question qui se tiendra vendredi 6 mars 2020 à partir de 9 heures du matin au Movenpick-Sfax et auquel le grand public sera le bienvenu ainsi que les professionnels.