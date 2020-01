Fatma Merai Malouche, directrice générale de INMA Holding et Radhia Kamoun, présidente directrice générale de Gourmandise ont été présentes, ce jeudi 9 janvier 2020, à l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi pour revenir sur la dernière actualité concernant l’entrée d’INMA Holding au capital du Gourmandise, un investissement de près de 7 millions de dinars.

Fatma Merai Malouche, directrice générale de INMA Holding a indiqué INMA Holding mobilise 50 millions de dinars pour les PME en Tunisie. « Véhicule d’investissement privé, INMA Holding s’intéresse en priorité aux PME en phase de croissance. Elle les accompagne dans leur développement, outre l’apport de fonds. Elle a ajouté que INMA Holding bénéficie du soutien et compte parmi ses actionnaires la BIAT, le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Par ailleurs, Fatma Merai Malouche a indiqué que parmi les critères d’investissement, le fort potentiel des entreprises ayant une volonté forte de s’institutionnaliser, de se développer ou de s’internationaliser. Elle a, également, précisé que les tickets d’entrée sont à partir de 5 millions de dinars par investissement, avec la possibilité de co-investissement avec d’autres institutions, soulignant que la durée d’investissement est de 4 à 7 ans

Revenant sur l’entrée d’INMA Holding au capital du groupe Gourmandise, elle a affirmé que cet investissement s’inscrit totalement dans le cadre de la stratégie de INMA Holding d’accompagner les PME tunisiennes, présentant un fort potentiel de développement.

Pour sa part, Radhia Kamoun, présidente directrice générale de Gourmandise, a indiqué qu’après une première levée de fonds réalisée en 2015, Gourmandise envisage une nouvelle phase de son développement financée par l’entrée d’INMA Holding au capital du groupe.

Elle a ajouté que grâce aux fonds levés, le groupe pourra s’appuyer sur un outil de production plus performant et sur une meilleure structure de logistique, soulignant que parallèlement à ce développement, Gourmandise entamera son internationalisation et visera dans un premier temps les pays d’Afrique du Nord, plus particulièrement, à Alger où les habitudes culinaires sont similaires à celles tunisiennes.