Elyes Fakhfakh: le soutien à Kais Saied au second tour est la base de la formation de mon gouvernement et Qalb Tounes sera dans l’opposition

Le chargé de former le nouveau gouvernement, Elyes Fakhfakh, a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 24 janvier 2020, que la situation actuelle de la Tunisie se caractérise par un manque de confiance entre les acteurs politiques et une faible confiance entre les citoyens et les institutions étatiques.

Il a également souligné la nécessité d’adopter une gouvernance participative, avec une ligne politique cohérente avec les résultats des élections, en prenant compte des objectifs et des valeurs de la révolution.

Fakhfakh a, également, indiqué qu’il a entamé hier les consultations pour la formation de son gouvernement, affirmant que ces consultations se feront avec les partis politiques qui se sont réunis au deuxième tour des élections présidentielles pour appuyer les valeurs incarnées par le Président de la République, Kais Saied et pour lutter contre la corruption.

Concernant l’absence de Qalb Tounes des consultations, Fakhfakh a indiqué qu’il faut avoir des partis dans l’opposition et qu’il est temps d’arrêter le consensus général qui n’a aucun sens selon lui.

“J’ai choisi les résultats du second tour de la présidence pour former mon gouvernement, et c’est la base des consultations et de la formation de la coalition gouvernementale”, a-t-il dit.