Deuxième forum international des technopôles : plus de 136 opportunités de projets

La tenue du 2ème Forum international des technopôles demain à Tunis, a été l’objet de l’intervention de Neila Nouira Gongi, présidente de l’Association tunisienne des technopoles, au micro de Wassim Ben Larbi, à l’émission Expresso de ce matin du mercredi 29 janvier 2020 sur nos ondes.

L’invitée a donné quelques détails utiles sur le contenu de ce 2ème Forum international organisé en partenariat avec notre radio et la participation de représentants de plusieurs pays dont la France, la Belgique, l’Italie, la Pologne l’Algérie, la Palestine et le Maroc ainsi de nombreuses entreprises et associations qui pourront bénéficier, à cette occasion d’un grand nombre d’opportunités.

En effet, ajoute, Mme Gongi, ce Forum qui tourne autour de huit axes principaux, offrira plus de 136 opportunités de projets dans différents secteurs. Ainsi, après la séance ouverte du matin, quatre workshops se dérouleront en deux temps, quatre le matin, à savoir les matériaux textiles, l’énergie, les TIC et l’agroalimentaire, et quatre autres l’après-midi, en l’occurrence industrie 4.0, la biotechnologie, environnement et technologie cellulaire et la nanotechnologie.

Et après avoir mis en relief le partenariat avec Express Fm qui diffusera un spécial en direct, demain entre 14h30 et 15h30, Neila Nouira Gongi a indiqué que cette manifestation est appelée à avoir une périodicité annuelle et à être décentralisée dans les régions tout en bénéficiant du phénomène de partenariat public-privé (PPP) et d’une synergie à trouver à l’échelle arabe et africaine. Mais elle a reconnu le manque de communication en la matière.

L’invité a clos son intervention en donnant un aperçu sur les différents technopôles et leur rôle dans la promotion de ‘économie nouvelle, plus précisément les start-ups. Le développement des Pôles de Compétitivité et Technopoles en Tunisie, précise-t-elle encore, s’inscrit dans le cadre d’une politique qui vise à faciliter la création et le développement d’activités innovantes à partir des échanges et coopérations entre des entreprises, des centres de recherche et des établissements de formation.

Ainsi, à vocation sectorielle et régionale, chaque Pôle de Compétitivité et Technopole sert de levier au développement de sa région et du secteur dans lequel il se positionne, conclut-elle.