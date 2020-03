Coronavirus : le représentant de l’OMS à Tunis rassure et appelle à la vigilance

Dr Yves Souteyrand, représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, invité de Wassim Ben Larbi lors de l’émission Expresso sur nos ondes, ce matin du mardi 3 mars 2020, a fait un état des lieux concernant la propagation du Coronavirus, notamment après l’apparition du 1er cas avéré du virus.

Dr Souteyrand a tenu à rassurer les gens en précisant que 80% des personnes atteintes sont des cas bénins, 15% sont des cas sévères nécessitant une observation sanitaire alors que les 5% restants dont considérés comme étant critiques et exigeant une prise en charge en réanimation à cause des difficultés respiratoires et autres symptômes graves.

Le représentant de l’OMS a précisé encore que le Coronavirus n’est pas le SARS dont les cas atteints sont mortels à 10%, mais il se répand plus rapidement avant d’ajouter que les autorités tunisiennes ont agi convenablement et avec la célérité requise avec l’évolution du phénomène et semble maîtriser la situation, mais le rapprochement de ce mal avec une une prolifération sévère en Italie nécessite davantage de vigilance et une mobilisation accrue des moyens pour y lutter.

Dr Souteyrand a tenu, en conclusion à rassurer les Tunisiens tout en appelant à rester sur la brèche afin de maintenir ce fléau sous contrôles.