Cnom : report des consultations et des actes non urgents

Intervenant au micro de Wassim Bden Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes, le président du Conseil National de l’Ordre des Médecins de Tunisie (Cnom), Slim Ben Salah a indiqué, ce lundi 16 mars 2020, que les consultations et les actes non urgents ainsi que la prise en charge des patients étrangers seront reportés jusqu’à nouvel ordre.

« Toutes les consultations non urgentes peuvent être reportées ou effectuées par téléphone. Les ordonnances de patients ayant une maladie chronique peuvent être renouvelées par téléphones, également. Ces mesures permettront de limiter la propagation du Coronavirus Covid-19 », indique le président du Cnom.

Il a, également, ajouté que, le Cnom a pris ses dispositions pour assurer via ses différents bureaux régionaux un ravitaillement des praticiens en masques et en gel hydro alcoolique pour faire face aux difficultés d’approvisionnement.

D’autre part, Dr. Slim Ben Salah a insisté que les médecins doivent être un exemple dans leur conduite face à ce fléau, et appliquer à eux-mêmes et au personnel sous leur responsabilité toutes les mesures de distanciation sociale et de prévention sanitaire, rappelant aux médecins revenant de voyage de se conformer et de respecter les mesures d’auto-isolement de 14 jours.