Chiraz Laâtiri annonce la création d’un fonds pour l’impulsion de la dynamique culturelle

Intervenant au micro de Wassim Ben Larbi, à l’émission Expresso de ce matin du vendredi 27 mars 2020, sur les ondes d’Express Fm, Chiraz Laâtiri, ministre de la Culture a annoncé un plan pour la création d’un fonds pour l’impulsion de la dynamique culturelle qui viendra en aide aux intervenants dans le secteur culturel et artistique.

Parmi les missions de ce fonds, la ministre a précisé qu’il interviendra au niveau social et pour le maintien des activités habituelles du mois de juillet et la reprise de la vie culturelle tout en se félicitant de la disposition de la Poste tunisienne et de Tunisie Telecom pour contribuer à ce fonds.

D’autre part, Chiraz Laâtiri a mis en relief que l’initiative de son département consiste à fournir une subvention exceptionnelle pouvant aider à la stabilité sociale du secteur culturel au cours de la période en cours.

Au final, la ministre a conclu en annonçant une autre initiative consistant à mettre au point une programmation culturelle tunisienne à 100%, et ce en partenariat avec la chaîne de télévision nationale.