Candidatures à la primature: Ben Hammouda le plus redondant, Abdelkefi, Ben Mosbah et Hamdi les plus en vogue, Kilani candidat de Kais Saied

Les différents partis, coalitions et blocs parlementaires ont présenté au Président de la République, Kais Saied, leur liste des candidats à la primature.

Selon les listes présentées, Hakim Ben Hammouda est le nom le plus redondant. Il figure sur les listes de Qalb Tounes, le bloc de la Réforme nationale, Tahya Tounes et le mouvement Achaâb.

le trio Fadhel Abdelkefi, Ridha Ben Mosbah et Mongi Hamdi sont les plus en vogue, après Ben Hammouda. Abdelkefi figure sur les listes d’Ennahdha, Qalb Tounes et le bloc de la Réforme nationale, alors que Ben Mosbah se trouve sur les listes de Qalb Tounes, le bloc de la Réforme nationale et Tahya Tounes. Quant à Hamdi, il figure sur les listes de la Réforme nationale, la voix des agriculteurs et le mouvement Achaâb..

Certains noms figurent, également, sur deux listes présentées à Kais Saied: Elyes Fakhfekh (Courant démocratique et Tahya Tounes), Safi Said (mouvement Achaâb et la voix des agriculteurs) et Imed Daimi (coalition Al-Karama et le mouvement Amal).

De son côté, le Président de la République, Kais Saied, a, lui aussi, son propre candidat à la primature. Selon les échos venus du Palais de Carthage, Saied veut proposer une personnalité nationale indépendante qui n’appartient à aucun parti politique. Il s’agirait, selon des sources fiables, de l’ancien bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Abderrazek Kilani, en attendant les consultations avec les différents partis, coalitions et blocs parlemntaires.

Listes des personnalités présentées au Président de la République: