Boutheina Ben Yaghlane : il faut penser à l’investissement d’impact !

La directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Boutheina Ben Yaghlane a été présente, ce jeudi 30 janvier 2020, avec Wassim Ben Larbi sur nos ondes dans le cadre de la couverture spéciale de l’Economic Dialogue par l’émission Expresso.

Boutheina Ben Yaghlane a mis l’accent sur l’importance de l’investissement responsable. « Quand on parle d’investissement responsable, on parle d’opportunités d’emploi, de développement régional et d’innovation. On parle de capital humain, qui au cœur de l’investissement ». Elle a ajouté qu’outre son efficacité économique, il faut penser à l’investissement d’impact et sa valeur ajoutée au niveau du développement régional et social.

« Quand on parle d’investissement, il est aussi question de croissance. Cela passe par plusieurs indicateurs, dont la santé et l’éducation. En tant qu’entreprise publique, la CDC ne cherche pas, uniquement, à financer des projets, mais aussi à être un partenaire qui soutient et accompagne l’entrepreneur », assure Mme Ben Yaghlane.

D’autre part, elle s’est penchée sur la problématique de l’identifiant unique estimant qu’il s’agit qui a pris beaucoup de retard à être mise en place. « La question de l’identifiant unique peut être considérée comme étant une solution, beaucoup plus qu’un problème dans la mesure où il peut contribuer à affecter les aides et les subventions à ceux qui en ont besoin ».