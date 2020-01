Bilel Sahnoun : je suis optimiste pour l’année 2020 !

Le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun a été présent, ce mercredi 8 janvier 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso pour revenir sur le bilan de l’année 2019 et les perspectives de l’année 2020.

Bilel Sahnoun a indiqué dans un premier temps que l’indice Tunindex a évolué durant l’année 2019 en dent de scie, clôturant en régression de 2,06%. Toutefois, il a assuré que durant l’année 2019, la monnaie nationale s’est appréciée par rapport aux deux principales monnaies étrangères à savoir l’Euro et le Dollar américain. En conséquence, estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré une hausse de 4,15% et estimé en Euro, il s’est apprécié de 6,98%.

Le directeur général de la Bourse de Tunis a indiqué que l’activité boursière a connu des moments difficiles, notamment, à cause des développements sur le plan national qui ont affecté le volume des échanges et la tendance générale des indices. Cette conjoncture nationale difficile a été un frein pour les investisseurs qui étaient réticents à cause du manque de visibilité et de stabilité. «Il n’y a eu aucune introduction en bourse en 2019. La dernière introduction date de 2018. La bourse tunisienne n’est pas très attractive pour l’investisseur étranger. Il y a un manque de diversité au niveau des produits».

Par contre, le directeur de la Bourse de Tunis Bilel Sahnoun s’est dit optimiste pour l’année 2020, qui selon lui, commence sur des notes positives. En effet, il considère que le gouvernement qui sera installé permettra un situation plus stable permettant une meilleure visibilité pour les investisseurs. Outre le lancement du programme Investia Entreprise qui facilite l’accès des PME aux financements non bancaires baptisé. « Cette initiative a bénéficié d’un don du Royaume Uni dans le cadre de la coopération bilatérale, don géré par la Banque Africaine de Développement via le Fond fiduciaire de Transition. Le projet Investia Entreprise s’étend sur 3 ans avec un objectif visé d’accompagner 120 PME tunisiennes dans la levée de fonds propres ou de dette directement auprès des investisseurs sur le marché financier ou de la communauté des investisseurs en capital investissement » explique-t-il.

Sahnoun a indiqué que les entreprises éligibles pour ce programme doivent avoir un Chiffre d’affaires entre 5 et 50 M TND et compter moins de 300 employés, à l’exception des entreprises appartenant au secteur de la Finance ou de la Promotion immobilière, ou en situation de redressement judiciaire.

