Ben Hammouda : 70 experts économiques mettent leur expérience à la disposition de l’Etat

L’expert économique et ancien ministre, Hakim Ben Hammouda a indiqué, au micro de Wassim Ben Larbi lors de l’émission Expresso de ce matin du jeudi 26 mars 2020, qu’une étude a été effectuée pour avoir une meilleure idée sur l’impact et les retombées de l’épidémie du Coronavirus en Tunisie.

Sur le plan économique, l’invité a estimé que les pertes au niveau du PIB peuvent aller de 2 à 6 milliards de dinars, et ce si la crise est extrême alors qu’au niveau social, le taux du chômage peut augmenter de 1,53 à 4,15%

Hakim Ben Hammouda a ajouté que la même étude a mis au point un « programme de salut national » tout en affirmant que les décisions du gouvernement sont importantes mais certaines d’entre elles peuvent êtres revues dans le sens de la consolidation surtout que les entreprises souffrent, aujourd’hui, d’un problème de liquidités sans oublier que les déclarations annuelles, revues pour le 24 mars 2020 et reportées pour le mois de mai, auraient dû l’être pour six mois.

Et de préciser encore que la participation des entreprises à la CNSS a été reportée concernant le 2ème trimestre, mais on n’a pas évoqué le 1er trimestre tout en appelant à la nécessité de préparer une Loi de finances rectificative et non pas complémentaire qui comprendrait les grandes orientations pour faire face à la crise avant de passer à l’étape de la mobilisation des revenus.

L’invité a achevé son intervention par annoncer que 70 experts économiques tunisiens mettent leur expérience et leurs relations à la disposition de l’Etat pour en bénéficier.