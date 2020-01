Belcode : payer cash en ligne, c’est désormais possible !

Mohamed Fekih Romdhane, CEO Belcode a été présent, ce jeudi 23 janvier 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour présenter « Belcode », nouvelle solution de paiement en ligne avec du cash.

Mohamed Fekih Romdhane a indiqué que Belcode est une startup tunisienne qui prévoit une nouvelle solution de paiement en ligne avec du cash. « Nous sommes partis d’un constat selon lequel les Tunisiens ont une préférence pour le paiement en cash. Cela est possible à la livraison. Cependant, cette option présente des contraintes pour l’acheteur, puisqu’il doit être présent sur les lieux au moment de la livraison, outre les complications de synchronisation à cette étape ».

Revenant sur le fonctionnement de cette méthode, Mohamed Fekih Romdhane a indiqué, « Au moment du paiement, l’utilisateur sélectionne le moyen « Belcode ». Le système génère un code. Une fois récupéré, l’utilisateur le transmet au point de vente le plus proche et procède au paiement cash. Et là, le point de vente confirme l’opération sur la plateforme du e-paiement ».

Il a ajouté que cette solution s’offre à plusieurs utilisateurs cibles, à l’instar, des citoyens ne détenant pas un compte bancaire, ou ne pouvant pas être présent au moment de la livraison, ou encore n’ayant pas confiance pour fournir leurs données bancaires à certains sites marchands.

Mohamed Fekih Romdhane a ajouté que Belcode a d’autres perspectives, notamment, l’intégration des distributeurs bancaires pour remédier aux inconvénients du déplacement aux points de vente et garantir une traçabilité de la transaction. Il a, également, précisé que Belcode ne fixe aucune limite et de plafond de paiement.