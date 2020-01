Bamboo Capital Partners : bientôt un fonds important en Tunisie !

Présent à Crypto Finance Conference qui se tient en Suisse, Wassim Ben Larbi est intervenu, ce jeudi 16 janvier 2020, à l’émission Expresso sur nos ondes avec Florian Kemmerich, managing partner Bamboo Capital Partners.

Florian Kemmerich a indiqué que Bamboo Capital Partners est un gestionnaire de fonds d’investissement. « Nous sommes une plateforme d’investissement à impact. Nous investissons, principalement dans les pays émergents et notre principal objectif est la création et l’accompagnement des PME ».

Dans ce contexte, il a affirmé « on gère un fonds d’investissement avec Smart Africa, où la Tunisie a pris le leadership dans l’investissement en technologie. On sera bientôt en Tunisie, mais l’annonce officielle, notamment, en ce qui concerne le montant du fonds aura lieu la semaine prochaine à Davos ».

Florian Kemmerich a mis l’accent sur le développement incroyable de la crypto-finance en Afrique, soulignant l’importance des opportunités à ce niveau. Et d’ajouter « La Tunisie a un développement de pointe dans plusieurs Startup. Plusieurs sociétés ont un potentiel énorme ».

Wassim Ben Larbi a fait, également, le point avec Nicolo Stohr CEO Crypto Finance Conference, sur le déroulement de la première journée de cette conférence. « Cette première journée a été intéressante. Elle nous a permis d’affirmer que l’avenir est pour la finance décentralisée. C’est parti pour s’inscrire dans la durée ! », assure M. Stohr.

Rappelons que Express Fm est le seul média africain et arabe présent à cette conférence internationale qui réunit 250 personnes parmi les plus grands investisseurs et décideurs dans le monde de la crypto-finance et la Block Chain à travers le monde.