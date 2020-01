Arbi Jelassi : nous ne ferons pas de pression médiatique sur Elyes Fakhfakh !

Le député et dirigeant Attayar, Arbi Jelassi est intervenu, ce mardi 21 janvier 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur la position de son parti par rapport à la désignation de Elyes Fakhfakh pour la formation du gouvernement.

Arbi Jelassi a salué le choix du président de la République pour Elyes Fakhfakh en tant que candidat pour la primature, « Maintenant, nous devons le laisser agir et former son équipe et voir comment il va procéder».

Il a ajouté que son parti a, déjà exprimé sa vision par rapport au prochain gouvernement ainsi que le rôle qu’il ambitionne de jouer. « Attayar se voit comme étant le parti chargé de la lutte contre la corruption et l’application de la loi sans exception. Je ne pense pas que nous allons changer de convictions et nous avons déjà fait des concessions par rapport au ministère de l’Intérieur. Aujourd’hui, nous avons tiré les leçons des précédentes tractations avec Habib Jamli. Nous n’allons pas exercer une pression médiatique sur Elyes Fakhfakh, et nous entamerons les consultations avec lui loin des feux des projecteurs ».

Rappelons que le parti Attayar avait déjà fait part au chef de l’Etat de son approbation pour la candidature de Elyes Fakhfakh.