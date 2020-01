Andreas Reinecke : Aucun pays n’est encore invité à la conférence de Berlin!

L’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinecke a assuré, ce jeudi 9 janvier 2020, dans une intervention à Wassim Ben Larbi sur nos ondes qu’aucun pays n’est encore invité à la conférence de Berlin.

Andreas Reinecke a rappelé que la conférence de Berlin s’inscrit dans le cadre d’un processus initié par Ghassam Salamé, chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL). « Ce processus comporte trois phases : la première étant le « cessez-le-feu » immédiat, la seconde un accord entre les pays actifs en Libye pour se retirer et de renforcer l’embargo existant des nations unies sur les armes et la troisième est de parvenir à une solution pacifique purement inter-libyenne. La conférence de Berlin s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase et elle en est le but. Aujourd’hui, il n’y a pas encore de conférence de Berlin et aucun pays n’a encore été invité ».

L’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie a ajouté que l’Allemagne a toujours tenu informé la Tunisie et son gouvernement de tout ce qui se passe à Berlin.