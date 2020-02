Ahmed Ounaies : la visite de Kaïs Saïed en Algérie est positive dans sa globalité

L’ancien diplomate Ahmed Ounaies est intervenu, ce matin du lundi 3 février 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso pour commenter la dernière visite effectuée par le président de la République, Kaïs Saïed en Algérie.

Ahmed Ounais a indiqué, dans un premier temps, que les visite effectuées dans les pays de voisinage sont toujours positives et contribuent au renforcement des liens d’amitié, ainsi qu’à la consolidation des relations bilatérales. « Le deuxième point à soulever, c’est la présence du ministre des Affaires étrangères avec le président de la République lors de sa visite en Algérie. Toutefois, le troisième point qu’on peut relever, c’est l’absence des dames lors de cette visite ».

D’autre part, l’ancien diplomate a tenu à féliciter le geste de l’Etat algérien concernant la réduction de la pression de la balance commerciale à travers une aide financière de 150 millions de dollard, soulignant, tout de même, qu’il ne s’agit pas d’une première puisque l’Algérie avait accordé la même faveur à la Tunisie lors de la visite effectuée par le président défunt Béji Caïd Essebsi.

Ahmed Ounaies a, également, mis en exergue la position unifiée de la Tunisie et de l’Algérie par rapport à la cause palestinienne, estimant que la Tunisie, en tant que membre non permanent du conseil de sécurité de l’ONU a besoin du soutien des pays arabes sur question afin d’appuyer ses positions.

L’ancien diplomate a soulevé l’importance d’aborder les relations au Grand Maghreb, dans la mesure où l’entretien de ces relations ont un grand impact sur la stabilité dans la région.