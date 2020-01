Ahmed Ounaies : la communication de la présidence de la République est faible !

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies est intervenu, ce mercredi 8 janvier 2020, sur nos ondes, à l’émission Expresso de Wassim Ben Larbi, pour revenir sur plusieurs questions faisant le point de l’actualité à l’échelle nationale et internationale.

Ahmed Ounaies est revenu sur les derniers développements du conflit Iran – USA. « La question qui se posait était de savoir comment sera la riposte iranienne à la suite de l’assassinat de Qassem Souleimani, mais aussi où. Finalement, l’Iran a lancé a tiré une douzaine de roquettes sur deux bases militaires en Irak abritant des forces américaines. Le choix de l’Irak comme lieu de frappe est assez intelligent, puisque Qassem Souleimani a été abattu sur cette terre ». Ahmed Ounaies a considéré que la sagesse exige le calme, notamment, face aux pressions internationales pour cesser les représailles.

Revenant sur le conflit en Libye, l’ancien ministre a indiqué que le maréchal Khalifa Hafter a lancé son offensive sur Tripoli lorsqu’il a compris qu’il avait un avantage militaire sur le gouvernement El Sarraj. L’intervention de la Turquie dans ce conflit a pour objectif de rétablir l’équilibre des forces. « Vu le développement de la situation, je crains une escalade dangereuse en Libye. A ce niveau, la Tunisie doit garder sa politique neutralité et ouvrir ses portes aux réfugiés libyens ».

D’autre part, Ahmed Ounaies, a estimé qu’il y avait beaucoup de failles dans le traitement du dossier libyen, notamment, sur le plan de la forme. « Le limogeage de Khemaies Jhinaoui était une erreur politique considérable à ce stade. La politique de communication de la présidence est également faible », indique-t-il. « Cependant, sur le fond, la position de la présidence de la République est correcte, et c’est le plus important ».

Et à M. Ounaies de conclure en affirmant qu’un membre du cabinet présidentiel doit s’exprimer clairement à propos de ce dossier. « le mystère entretenu par la présidence de la République, et la confusion au niveau des déclarations ne font que compliquer les choses et entrainent un grand flou chez les Tunisiens ».