Afreximbank : plus d’un milliard de dollars d’investissement et un nouveau bureau en Tunisie

Amer Kamel, vice-président de l’Afreximbank a été présent, ce mercredi 5 février 2020, avec Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur les activités de l’Afreximbank, et ce, en marge de la 3ème édition de la conférence internationale “Financing Investment & Trade in Africa” (FITA).

Amer Kamel a indiqué que l’Afreximbank vise à stimuler une expansion et une diversification du commerce africain afin d’accroître la part de l’Afrique dans le commerce mondial, en étant une institution financière socialement responsable « notre vision est de consolider la position de la Banque en tant que banque de financement du commerce pour l’Afrique », souligne-t-il.

M. Kamel a précisé que l’Afreximbank a un budget de 15 milliard de dollars, avec 5 grands bureaux régionaux sur le continent africain, annonçant qu’il est prévu d’ouvrir un nouveau bureau en Tunisie, « Le développement des transactions avec la Tunisie permettent l’ouverture d’un nouveau bureau. D’ailleurs, les négociations sont en cours avec les autorités tunisiennes ».

D’autre part, il a indiqué que l’Afreximbank va allouer 500 millions de dollars au profit des entreprises tunisiennes dans les secteurs public et privé, et 500 millions de dollars aux banques tunisiennes publiques et privées. « Les 500 millions de dollars au profit des entreprises tunisiennes publiques seront dédiées à des projets dans le secteur des énergies renouvelables et dans le pétrole ».

Revenant sur sa rencontre avec le président de la République, Kaïs Saïd, Amer Kamel a indiqué que c’était une rencontre de courtoisie. « Nous avons examiné le projet de la ville sanitaire à Kairouan envisagé par le président de la République, et je lui ai promis de voir ce que nous pouvons faire à ce niveau ».