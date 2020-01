Adnen Ben Youssef : le document contractuel de l’action gouvernementale va être révisé !

Adnen Ben Youssef, membre de l’équipe d’Elyes Fakhfakh de négociation avec les partis et membre de l’équipe ayant élaboré le document de l’action gouvernementale, a été présent ce mercredi 29 janvier 2020, avec Wassim Ben Larbi, à l’émission Expresso sur nos ondes pour revenir sur la démarche des concertations, ainsi que les principaux points contenus dans le document.

Ingénieur de formation et ancien membre du PDP, Aden Ben Youssef a indiqué que l’équipe de travail accompagnant Elyes Fakhfakh est composée de compétences nationales qui se sont portées volontaires pour cette mission.

« C’est un document contractuel qui réunit les partis concernés par la formation du gouvernement. Il contient les mécanismes et la vision pour la stabilité politique en Tunisie », assure M. Ben Youssef soulignant que les prochaines réformes à entamer nécessitent une véritable stabilité politique.

Il a ajouté qu’il y des mesures urgentes à entreprendre, à l’instar de la consolidation du système sécuritaire et la lutte contre la criminalité. Outre l’amélioration du pouvoir d’achat, la mise en place d’une stratégie de lutte contre la corruption et la relance de la production du phosphate. « Ce sont des annonces, mais ce n’est pas suffisant. Nous allons mettre en place des équipes de travail transverses à cet effet ».

D’autre part, Adnen Ben Youssef a indiqué que le document contractuel porte également sur les priorités au moyen termes, concernant les réformes du système éducatif et de l’enseignement public, de la santé publique, de l’agriculture. Outre la transformation digitale et énergétique ainsi qu’une intégration volontaire et renforcé sur le continent africain.

Au final, Adnen Ben Youssef a indiqué que les partis politiques ont réagi, positivement, avec le document proposé, assurant qu’il en est de même pour l’équipe d’Elyes Fakhfakh. « Nous avons pris en considération les propositions des partis et nous allons élaborer une deuxième version de ce document ». Il a, également, assuré qu’il nécessaire d’accélérer la mise en place du gouvernement, et ce, dans les plus brefs délais.