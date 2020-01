Abdelkader Boudriga : avec le patchwork partisan, un programme commun est possible !

L’analyste économique Abdelkader Boudriga est intervenu, ce mardi 7 janvier 2020, au micro de Wassim Ben Larbi à l’émission Expresso sur les ondes d’Express Fm, pour présenter un aperçu d’un programme gouvernemental commun basé sur la concordance entre les programmes des principaux partis politiques.

Abdelkader Boudriga a indiqué que le blocage sur la scène politique actuelle revient principalement à la dispersion au niveau la configuration parlementaire. « Cependant, malgré ce patchwork partisan, il faut croire que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare ».

Dans un premier temps, il est revenu sur les objectifs stratégiques qui sont :« La compétitivité, le renouvellement et la création de valeurs, l’intégration et l’équité sociale, le confort social et la qualité de vie, la souveraineté et la sécurité nationale».

Par la suite, M. Boudriga a abordé les piliers indispensables pour réaliser ces objectifs, à savoir « Les règles de droit qui sont nécessaires, la gouvernance et les institutions, la transformation digitale, le capital humain et l’apprentissage ».

Abdelkader Boudriga a assuré qu’il est important de faire la différence entre les objectifs et les piliers, soulignant que ces objectifs ne peuvent être réalisés sans la mise en place des piliers. Il a, également, indiqué que chaque objectif est suivi par une série de mesures qui sont tirées de la concordance entre les programmes des partis politiques.

Il a ajouté, également, qu’« en se basant sur les programmes des partis politiques, le plus grand taux de compatibilité est entre Attayar, Qalb Tounes et Ennahdha. Ce résultat ressort après l’étude des programmes fournis par ces partis politiques ».

M. Boudriga a recommandé qu’il est plus important d’envisager un programme avec une vision globale et non un programme à court terme. « Il faut rompre avec la logique d’urgence et s’orienter beaucoup plus vers une logique de production ».