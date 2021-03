A. Koôli: Nous réussirons à trouver un accord avec le FMI avec une mise en place imminente des réformes

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Investissement, Ali Koôli a indiqué, sur les ondes de radio Express FM, lundi 1er mars 2021, que dans le cadre du renflouement des caisses de l’Etat, le gouvernement envisage une sortie aussi bien sur le marché intérieur qu’extérieur. A la question de savoir si la récente notation de l’agence Moody’s viendrait impacté négativement cette sortie, Ali Koôli a expliqué que la dégradation de la note ne facilitera pas la mission de sortie mais elle ne l’empêchera pas pour autant.

Aussi le ministre des Finances a ajouté que le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires afin que d’ici la fin du premier semestre, tous les engagements de la Tunisie en termes de dettes soient honorés. « Nous travaillons également en vue de couvrir le deuxième semestre. En outre, nous entamons des discussions approfondies avec le FMI avec une grande volonté pour arriver à conclure un accord qui nous permettra de renforcer les ressources. Cela fait 4 mois que nous travaillons sur un programme de réformes sur une longue période » a expliqué Ali Koôli. Et de poursuivre qu’au 1er avril prochain, une visite sera conduite à Washington dans le cadre des négociations avec le FMI. « Ces négociations n’impliquent pas une soumission à des consignes » a précisé le ministre des Finances.

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a indiqué que la masse salariale pourra être fournie à condition qu’un retour au travail soit engagé et que la situation économique soit améliorée. « La situation est dangereuse si nous ne faisons pas le nécessaire et apporter les mesures correctives qui s’imposent, nous pourrons nous retrouver dans de pires circonstances » a indiqué Ali Koôli. Aussi, il a été question d’un retour à l’application de la loi et instaurer de nouveau une confiance en l’Etat en faisant preuve de crédibilité notamment à travers le respect des conventions signées avec l’UGTT.

« Pour donner un exemple, en 2020, les recettes fiscales ont été de l’ordre de 27,1 milliards de dinars, et la masse salariale a été de 19,2 milliards de dinars, il y a donc une couverture certaine de ladite masse mais cela ne devra pas pour autant nous empêcher de travailler sur une certaine compression sur la masse salariale » a expliqué Ali Koôli. Un chapitre qui devra d’ailleurs être discuté avec les FMI. S’y ajoute l’abandon de certains freins qui vont à l’encontre de la croissance économique à l’instar des autorisations. Selon le ministre des Finances, ces dernières devront être supprimées de manière progressive et très prochainement.

Par ailleurs, Ali Koôli a déclaré que dans les semaines à venir, trois agences publiques seront créées en vue de structurer les participations étatiques. « Ces agences organiseront de manière différentes et plus efficaces la gestion de l’administration publiques notamment la gestion de la masse salariale, ainsi que le système de compensation » a précisé le ministre des Finances.