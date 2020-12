A.Koôli: Le travail du gouvernement est comme l’iceberg, la plus grande partie ne se voit pas!

Ali Koôli, ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui au développement a déclaré, au micro de radio Express FM, mardi 1er décembre 2020, que la mise en place de réformes ne requiert pas nécessairement une disposition dans la Loi de Finances. A titre d’exemple, il a cité la lutte contre l’inflation et la hausse des prix, le contrôle des réseaux de distribution, etc. qui peuvent très bien être engagé dans un cadre autre que celui de la LF. « Nous avons une vision et une volonté afin de réaliser lesdites réformes, Nous avons réfléchi et planifié des mesures dans ce sens et dans peu de temps, les citoyens commenceront à voir les résultats de celles-ci » a souligné Ali Koôli.

Dans le même propos, le ministre de l’Economie a expliqué que le travail du gouvernement s’apparente à un iceberg, la partie émergente représente les éléments visibles par tous comme les réunions de travail avec la Commission des Finances au sein du Parlement, mais la plus grande partie qui est cachée, représente tout le travail fait sans qu’il ne soit annoncé publiquement. « Tous les jours, je rencontre des investisseurs, des organismes de financement, c’est un travail que j’entretien au quotidien et dont on verra prochainement les fruits » a ajouté Ali Koôli.

« A partir de l’année 2021, nous allons présenter des propositions de réforme du système de compensation, de changement de méthode de travail au sein des entreprises publiques ainsi que l’amélioration de leur rendement, ainsi que le changement du système des autorisations » a précisé Ali Koôli avant d’ajouter qu’il est vrai qu’il faudra réformer le système de fiscalité afin d’alléger les pressions fiscales de manière générale: » je suis d’accord avec ceux qui disent que trop d’impôt tue l’impôt » a souligné Ali Koôli.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1057518308095501