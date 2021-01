Lamia Chaffai: 60% des jeunes chromeurs désirent monter un projet pour but de sortir du chômage.

Lors de son intervention, ce jeudi 21 janvier 2021, au micro de Wassim Belarbi dans l’émission Expresso, dans le cadre de la présentation des résultats d’une étude réalisée conjointement par l’ONG éducation pour l’emploi (efe Tunisie) et l’IACE sous thème « Emploi et Entrepreneuriat en temps de Covid-19: Impact et Réponses », la directrice Générale de l’efe Mme Lamia Chaffai, a déclaré que l’organisation travaille principalement sur les programmes d’emploi et l’intégration des jeunes sur le marché du travail en partenariat avec l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) ,la Direction Générale de la Rénovation Universitaire et l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (API).

Mme Chaffai a en outre soulignée l’importance de l’étude en question qui s’est penché sur les indicateurs de la prochaine phase, celle de 2021, prenant en compte l’impact de la pandémie du Coronavirus sur l’économie du pays, indiquant dans ce sens que l’accent a été mis sur la formation et le développement,

La directrice Générale de l’efe a par ailleurs expliqué l’importance des langues, principalement l’arabe, le français et l’anglais qui figurent parmi les exigences des entreprises tous, secteurs confondus et spécialement dans des secteurs tels que les technologies de la communication .

Mme Lamia a aussi mentionné que 60% des jeunes chromeurs soulignent que leurs principales motivations pour monter un projet est la nécessité de sortir du chômage, 78% d’entre eux affirment également que le processus de lancement de leur projet a été interrompu par la première vague de Covid-19. Une perturbation qui a causé un retard qui peut aller jusqu’à plus de 6 mois.

L’étude a en outre démontré que 94% des entreprises en pré-création annoncent que leur schéma d’investissement a été impacté par la crise économique causée par la Covid-19. Et ce, pour plusieurs axes d’investissement principalement l’immobilisations corporelles.