Mardi 22 Septembre 2020, Tunis – Le rideau tombe sur la 3ème édition du programme «1000Kelma w Kelma» que Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie a lancé en partenariat avec le Ministère de l’éducation. Sept écrivains en herbe ont été récompensés pour leur contes sur les trois thèmes « Hygiène et sécurité », « Entraide et solidarité en temps de crise » et « Enseignement à distance ». La compétition d’écriture «1000Kelma w Kelma» avait été officiellement lancée en avril. .

« 1000 Kelma w Kelma » est un programme éducatif qui a pour objectif de permettre aux enfants d’acquérir des compétences de communication orale et écrite. Auparavant relayé dans 25 écoles dans les différents gouvernorats de Tunisie, « 1000 Kelma w Kelma » a été digitalisé pendant le confinement afin de doter les élèves, d’une plateforme en ligne visant à les accompagner et à développer leur goût de la lecture et de l’écriture.

En s’inscrivant le lien www.1000Kelmawkelma.tn, les élèves peuvent accéder à une vaste bibliothèque en en ligne. Ils ont eu droit pendant toute la période de confinement à des sessions « Lives » avec des instituteurs où ils ont échangé à travers les livres, sur les différents sujets liés à la lecture et à l’écriture, qu’ils soient basés en Tunisie ou à l’international. Ils ont également écrit des contes dans le cadre de la compétition 1000Kelmawkelma !

Après une délibération difficile, sept élèves se sont distingués par leur imagination et talent d’écriture. Les gagnants du concours ont été nominés par un jury composé d’éducateurs, d’éminents spécialistes de la langue ainsi que d’un représentant de Vivo Energy Tunisie qui ont pu apprécier les différentes participations.

Les prix ont été décernés à sept élèves comme suit :

Sur le thème « Hygiène et sécurité » :

Le 1 er Prix a été accordé à Youssef Souissi élève de 4 ème année à l’école Cité Nozha, Sousse

Le 2 ème Prix est revenu à Montassar Mastouri, élève de 3 ème année à l’école

Cité ouvrière Zarzouna, Bizerte avec son conte intitulé « Un été magnifique »

Le 3 ème Prix a été décerné à Amina Kahlaoui élève de 5 ème année à l’école Nizwa à Oman avec son conte intitulé « Le charme de la sirène »

Sur le thème « Entraide et solidarité en temps de crise » :

Le 1 er Prix a été accordé à Nour El Imen Nasri, élève de 6 ème année à l’école primaire Jacques Prévert, Tunis avec son conte intitulé « Voyage à Rion »

Le 2ème Prix est revenu à Noursine Belaid élève de 4ème année à l’école primaire rue des martyrs Mahrès, Sfax avec son conte intitulé « Mon idée devient un projet

Le 3 ème Prix a été décerné à Yakin Selmi élève de 5 ème année à l’école Cité Essana, Tozeur avec son conte intitulé « Le secret du gentil vieillard »

Sur le thème « Enseignement à distance » :

L’unique Prix a été octroyé à Mehdi Mastouri, élève de 5 ème année à l’école Cité ouvrière Zarzouna, Bizerte avec son conte intitulé « Le meilleur ami »

Outre le fait que ces contes soient bien construits selon une structure narrative et exempts d’erreurs, tous les sept écrivains en herbe ont fait preuve d’originalité, d’innovation et de recherche ; de quoi être fiers de leur avoir donné l’occasion de prendre conscience de l’importance de la lecture et de révéler leurs talents !

Une cérémonie avec une ambiance bon enfant a eu lieu au club de Vivo Energy Tunisie dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.

Gagnants, parents et éducateurs ayant assuré les séances live de 1000Kelmawkelma y ont pris part en présentiel mais aussi en virtuel grâce à une connexion distante, de quoi donner l’occasion à de nombreux enfants Tunisiens basés à l’étranger de vivre l’ambiance et de se faire décerner leurs prix en direct. Les enseignants ont eux aussi eu droit à une marque de reconnaissance à la mesure de leur engagement pendant la période du confinement et les lauréats ont remporté les lots qui leur été destinés. Pour chacun des thèmes de la compétition : le premier gagnant a remporté un PC portable, le deuxième une tablette et le troisième un lot de dictionnaires.

« Quelle fierté de voir les enfants adhérer en grand nombre au programme 1000Kelmawkelma! » a déclaré Sonia Dammak, Directrice de la Communication de Vivo Energy Tunisie. Et d’ajouter : « les voir participer aux séances live avec les enseignants, écouter la manière dont ils se sont exprimés lors de la cérémonie de remise des prix et le retour tellement encourageant de leurs parents est pour nous une source d’inspiration pour poursuivre notre contribution au développement des compétences des enfants et à leur préparation à arpenter leur avenir avec des pas sûrs et des têtes bien faites »

Commentant cette édition du programme « 1000Kelmawkelma », Monsieur Mohamed Bougriba Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a déclaré : « 1000 Kelma w Kelma » fait partie intégrante des programmes de responsabilité sociétale que Vivo Energy Tunisie a activés dès le début de la crise sanitaire, en les orientant davantage vers les priorités nationales actuelles, tout en restant dans le cadre des thèmes sur lesquels travaille le groupe Vivo Energy notamment l’éducation et l’entrepreneuriat. D’autres projets de renforcement des compétences des jeunes sont en cours de développement et nous serons ravis de les mettre en pratique avec nos partenaires éducatifs tels que les Ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur »

Lotfi Boulaaba, Sous-Directeur des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales au Ministère de L’Education a déclaré : « les programmes sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre de notre partenariat avec Vivo Energy Tunisie sont à forte valeur ajoutée pour nos enfants. Variant de l’éducation routière avec le programme « Salamati Alattariq » à l’aménagement d’écoles primaires dans le programme « Nwafrou 9otra » en passant par l’encouragement à la lecture prôné par « 1000Kelmawkelma », ces programmes ont le mérite de compléter les efforts du Ministère à développer le sens de citoyenneté chez les écoliers »

Bravo à tous ! Enseignants, parents, membres du jury et responsables au ministère de l’éducation et surtout aux enfants passionnés de lecture et d’écriture… L’avenir vous appartient !