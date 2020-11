10 investisseurs dont des étrangers ont déposé des offres pour le rachat de Carthage Cement

Invité sur le plateau de l’émission Ecomag, le Directeur général d’Al-Karama Holding, Adel Grar a déclaré ce mercredi 18 novembre 2020, que dix investisseurs, dont la majorité sont étrangers, ont déposé leurs dossiers pour l’acquisition de la société de Carthage Cement. Il a souligné à ce propos que l’entreprise réalise des bénéfices malgré les difficultés qu’elle rencontre.

Dans un autre registre, Adel Grar a annoncé que la cession de certaines entreprises avait échoué en raison des fréquentes discussions et des discours médiatiques à ce sujet. Et d’ajouter que la meilleure vente ayant été faite par Al-Karama Holding était en 2013 et concernait la Zitouna Bank et Zitouna Takaful.

Adel Grar a de même souligné que les opérations de confiscation d’environ 4 ou 5 entreprises ont été retirées au niveau du tribunal administratif, indiquant que 22 entreprises ont demandé des offres dont certaines n’ont pas été fructueuses et d’autres ont été conclues en 2017.

L’invité d’Ecomag a ajouté par ailleurs que le total des opérations de cession s’élève à 2,1 milliards de dinars comprenant des revenus de vente, des biens immobiliers, des participations ou encore des biens mobiliers et ce, selon le rapport du Comité de gestion.

