المنتخب التونسي يحافظ على المركز 27 عالميا

Ecrit par on 9 avril 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » اليوم الخميس 09 أفريل 2020 عن تصنيف المنتخبات في شهر مارس واحتفظ المنتخب الوطني بالمركز 27 عالميا والأول عربيا و الثاني على الصعيد الإفريقي.
ولم تشهد المراكز تعديلا كبيرا بسبب توقف نشاط كرة القدم حول العالم بسبب فيروس كورونا.
و حافظ منتخب السنغال على الصدارة الإفريقية بينما جاء المنتخب النيجيري في المركز الثالث يليه منتخب الجزائر في المرتبة الرابعة و منتخب المغرب في المركز الخامس.
واحتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة متقدما على فرنسا و البرازيل، ومنتخب إنقلترا في المركز الرابع وكرواتيا في المركز الخامس.

Auteur

Anis Sahbani

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