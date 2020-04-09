المنتخب التونسي يحافظ على المركز 27 عالميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » اليوم الخميس 09 أفريل 2020 عن تصنيف المنتخبات في شهر مارس واحتفظ المنتخب الوطني بالمركز 27 عالميا والأول عربيا و الثاني على الصعيد الإفريقي.

ولم تشهد المراكز تعديلا كبيرا بسبب توقف نشاط كرة القدم حول العالم بسبب فيروس كورونا.

و حافظ منتخب السنغال على الصدارة الإفريقية بينما جاء المنتخب النيجيري في المركز الثالث يليه منتخب الجزائر في المرتبة الرابعة و منتخب المغرب في المركز الخامس.

واحتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة متقدما على فرنسا و البرازيل، ومنتخب إنقلترا في المركز الرابع وكرواتيا في المركز الخامس.

